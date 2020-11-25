В аэропорту Волгограда вертолет задел световую опору

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Волгограда, задев световую опору, никто не пострадал. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы аэропорта Анастасия Голодова.

"Командир вертолета Ми-8 при заруливании на место стоянки не справился с управлением и лопастями задел мачту освещения, в результате чего мачта и само воздушное судно были повреждены, пострадавших нет. На регулярности рейсов инцидент не повлиял, аэропорт работает по расписанию полетов", - сказала Голодова.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что после посадки при заруливании на стоянку Ми-8 Федеральной таможенной службы, прибывший из Ростова-на-Дону, столкнулся с осветительной мачтой. Мачта упала на вертолет Ми-8Т авиакомпании "Дагестан". Экипаж и пассажиры не пострадали.

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