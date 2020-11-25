Замглавы правительства Подмосковья Куракину предъявлено обвинение по трем статьям УК

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заместителю главы правительства Московской области Дмитрию Куракину предъявлено обвинение по трем статьям УК - в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и крупной взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи предъявили обвинение Куракину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. По его словам, по аналогичным статьям предъявлено обвинение и двум другим фигурантам дела - Максиму Ану и Владиславу Холодкову. Все трое ранее были арестованным Басманным судом до 17 января.

По информации газеты "Коммерсант", фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками. Как отмечает издание, эти преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ. Позже в ОНК Москвы, члены которой посетили Куракина в ИВС, ТАСС подтвердили что его уголовное дело связано именно с периодом работы в Минобороны.

Куракин в мае 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области, на которой курировал вопросы земельных и имущественных отношений, экологии и природопользования. В ноябре 2012 года он стал директором департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ. В мае 2017 года Куракин был назначен вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года стал заместителем председателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования Московской области.