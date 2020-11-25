СК хочет изучить разговор братьев Качиньских за минуты до катастрофы под Смоленском

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет хочет изучить разговор президента Леха Качиньского и его брата Ярослава по спутниковой связи за минуты до авиакатастрофы под Смоленском, в связи с чем в Польшу был направлен запрос. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В начале ноября в польских СМИ появилась новая информация по делу катастрофы самолета польского президента Леха Качиньского. Согласно материалам польского издания, брат погибшего в авиакатастрофе президента Польши Ярослав Качиньский связывался с ним по спутниковой связи буквально за несколько минут до крушения лайнера. Запись этого разговора имеется в материалах польского уголовного дела. В разговоре, о котором сообщает польское издание, затрагивался один из аспектов осуществления полета, - сообщила Петренко. - Эти сведения нуждаются в дополнительной оценке со стороны российских следственных органов. В связи с этим ведомство направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов". Петренко сообщила, что "для российской стороны принципиально важно не оставить без ответа ни один вопрос, касающийся этой трагедии".

Петренко подчеркнула, что у Следственного комитета не остается сомнений в обстоятельствах авиакатастрофы и ее причинах. "Все собранные российским следствием данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости. Подтверждением тому являются многочисленные судебные экспертизы, в рамках которых тщательным образом были исследованы фрагменты борта Ту-154М, осмотры места происшествия, проводимые в том числе с польскими коллегами, допросы свидетелей", - добавила Петренко. По ее словам, материалы дела насчитывают более 800 томов. Представитель СК подчеркнула, что Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу и объективна в своем расследовании.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры сообщил, что у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора.

3 ноября в польском издании "Газета выборча" было опубликовано интервью с бывшим судьей Войчехом Лончевским. Он заявил, что видел приобщенную к материалам расследования стенограмму разговора братьев Ярослава и Леха Качиньских непосредственно перед катастрофой самолета. Лончевский отметил, что стенограмма имеет гриф "совершенно секретно", поэтому он не выдал никаких деталей документа. Однако в польских СМИ циркулирует версия о том, что в упомянутом разговоре Ярослав Качиньский настоятельно советовал брату отдать приказ о посадке самолета именно в Смоленске, несмотря на сложные метеоусловия.