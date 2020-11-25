СК проводит проверку после столкновения Ми-8 со световой опорой в аэропорту Волгограда

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после инцидента с вертолетом Ми-8, задевшим световую опору при передвижении по рулежной дорожке аэропорта в Волгограде. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, с применением криминалистической техники осматривают воздушное судно, опрашивают очевидцев произошедшего, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств случившегося", - сообщила Марковская.

В среду днем вертолет во время парковки в аэропорту Волгограда зацепил мачту электроосвещения, в результате чего у воздушного судна повреждены лопасти и хвостовая часть. Пилот и пассажиры, находившиеся на борту, не пострадали.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что после посадки при заруливании на стоянку Ми-8 Федеральной таможенной службы, прибывший из Ростова-на-Дону, столкнулся с осветительной мачтой. Мачта упала на вертолет Ми-8Т авиакомпании "Дагестан". Экипаж и пассажиры не пострадали.