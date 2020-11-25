Bild: виновник инцидента у офиса Меркель хотел передать канцлеру письмо

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Водитель машины, врезавшейся в среду в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера в Берлине, хотел передать Ангеле Меркель некое письмо. Об этом сообщила газета Bild.

Содержание послания не приводится. По информации издания, виновник ЧП на допросе заявил, что "хотел, чтобы его услышали". Его задержали на месте сотрудники федеральной полиции, которая отвечает за охрану ведомства.

Как пишет Bild, правоохранительные органы усилили охрану офиса Меркель, а также дома, где проживает в Берлине канцлер.

Автомобиль врезался в среду утром в ворота ограждения офиса Меркель. Они получили незначительные повреждения. Как отметили в полиции, водитель намеревался прорваться к зданию. Судя по нанесенным на кузов автомобиля надписям, инцидент связан с политической акцией либо противников карантинных мер правительства ФРГ, либо антиглобалистов. Полиция выясняет мотивы водителя, инцидент пока не рассматривается как теракт.