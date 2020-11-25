В Москве арестован бизнесмен, обвиняемый в хищении 600 млн рублей у департамента имущества

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали директора ОАО, который обвиняется в хищении 600 млн рублей у департамента имущества Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 2011 году директор открытого акционерного общества, основным акционером которого являлся департамент имущества города Москвы, через подконтрольные компании путем ряда финансовых операций привел к образованию фиктивной кредиторской задолженности и банкротству данного общества. "Затем акции акционерного общества по заниженной стоимости выкупила аффилированная со злоумышленником фирма и завладела объектами недвижимости, расположенными в центре Москвы. По предварительным данным, причиненный государству ущерб превысил 600 млн рублей", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Задержан подозреваемый в хищении активов. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель МВД.