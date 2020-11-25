Суд вновь закрыл для прессы рассмотрение ходатайства по мере пресечения Фургалу

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду с целью обеспечения безопасности фигурантов дела закрыл для родственников и слушателей рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому убийствах и покушении на убийство в 2004 и 2005 годах. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Карапетян.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и прокурора о рассмотрении просьбы СК о продлении срока ареста нашему подзащитному в закрытом режиме. Мы просили провести заседание в открытом режиме", - сказал защитник.

Ранее при избрании меры пресечения и первом продлении срока ареста суд принял аналогичное решение. СК просит продлить арест Фургалу до 9 марта.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву, где был арестован. По информации источника ТАСС, следователи планируют до 8 мая завершить все следственные действия и предъявить Фургалу обвинение в окончательной редакции, после чего обвиняемый приступит к ознакомлению с материалами дела.