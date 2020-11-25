Подозреваемый в двойном убийстве на Кубани незаконно владел оружием

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в совершении убийства жены и ее сына житель станицы Павловской в Краснодарском крае не числится в базе данных владельцев гражданского оружия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

В среду утром в станице Павловской было совершено двойное убийство. Местный житель зарезал жену и ее сына. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, он также стрелял из охотничьего ружья в еще одного сына убитой супруги и его жену, женщина пострадала. Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, был обезврежен и задержан.

"По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, житель станицы Павловской владельцем гражданского оружия не является", - сообщили в пресс-службе.

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.