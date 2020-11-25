{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подозреваемый в двойном убийстве на Кубани незаконно владел оружием

Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в совершении убийства жены и ее сына житель станицы Павловской в Краснодарском крае не числится в базе данных владельцев гражданского оружия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

В среду утром в станице Павловской было совершено двойное убийство. Местный житель зарезал жену и ее сына. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, он также стрелял из охотничьего ружья в еще одного сына убитой супруги и его жену, женщина пострадала. Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, был обезврежен и задержан.

"По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, житель станицы Павловской владельцем гражданского оружия не является", - сообщили в пресс-службе.

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.

Теги
РоссияКраснодарский край
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
Прокуратура Польши опровергла наличие записи разговора Качиньских перед крушением Ту-154М
Ранее в СМИ было опубликовано интервью с бывшим судьей Войчехом Лончевским. Он заявил, что видел приобщенную к материалам расследования стенограмму разговора Ярослава и Леха Качиньских
Читать полностью