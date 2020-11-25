Голландский суд отказал защите в расследовании альтернативных версий крушения MH17

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Окружной суд Гааги отклонил ходатайства защиты обвиняемого Олега Пулатова о проведении расследования альтернативных версий крушения рейса MH17. Соответствующее решение огласил в среду председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

По его словам, "данное ходатайство должно быть отклонено". В качестве основания для этого судья обратил внимание на то, что если прокуратуре не удастся доказать основную версию событий, это приведет к автоматическому оправданию обвиняемого.

Требования о проведении расследований альтернативных версий были озвучены в ходе слушаний в июне. В начале июля суд отложил вынесение решений по данному вопросу.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.