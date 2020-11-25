Жительницу Нижегородской области задержали по подозрению в похищении ребенка

ТАСС, 25 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего в отношении 24-летней жительницы Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По заявлению женщины о похищении ее трехлетнего сына возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего"). По подозрению в совершении данного преступления задержана 24-летняя женщина", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2020 года мать мальчика в связи с плановой госпитализацией попросила знакомую присмотреть за сыном. 23 ноября подозреваемая без согласия матери вывезла ребенка в Уренский район Нижегородской области. "При этом за возврат ребенка злоумышленница стала требовать от матери деньги", - говорится в сообщении.

Местонахождение мальчика установлено, он передан матери. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.