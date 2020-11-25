В Подмосковье умер двухлетний мальчик, выпивший уксус

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Двухлетний ребенок умер в Подмосковье от ожога пищевода, выпив уксус. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, ребенок, проживающий с родителями в Ивантеевке, оставшись утром без присмотра, выпил находящийся в холодильнике водный раствор уксусной кислоты. После чего мальчику незамедлительно были вызваны врачи", - сказала Врадий.

Он был госпитализирован в реанимацию Сергиево-Посадской больницы с ожогом пищевода. По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате отравления уксусной эссенцией. По данному факту проводится проверка.