Суд Москвы отправил под домашний арест дантиста, провозгласившего себя "президентом СССР"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы отправил под домашний арест самопровозглашенного "врио президента СССР" Сергея Тараскина за создание экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения Тараскину, обвиняемому по ч. 1 ст. 212.1 УК РФ (организация общественного объединения, в отношении которого судом принято лишение о ликвидации), в виде домашнего ареста до 25 декабря", - сказали в суде. Обвиняемый обжаловал данное решение.

Тараскин в 2008 году открыл стоматологическую клинику в Зеленограде. Позже он объявил себя "врио президента СССР". Вскоре у него появились последователи, для которых в сообществах в Facebook, "ВКонтакте" и на Youtube Тараскин выложил свои "указы о возрождении КГБ и СМЕРШ". В 2018 году в квартире Тараскина в Зеленограде сотрудники ФСБ провели обыски. Они изъяли аудио- и видеоматериалы о деятельности созданной им организации "СССР", ее уставные документы, печати и типографскую продукцию.