СК возбудил уголовное дело после исчезновения подростка в Тверской области

ТАСС, 25 ноября. Уголовное дело возбудили в следственном управлении СК РФ по Тверской области после исчезновения 16-летнего подростка. С 22 ноября и по настоящее время его местонахождение не установлено, сообщила в среду пресс-служба следственного управления.

"В ходе доследственной проверки установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение несовершеннолетнего беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства, <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что житель города Осташкова 2004 года рождения в ночь на 22 ноября находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении Осташкова. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Поиски подростка совместно ведут сотрудники полиции, Следственного комитета и волонтеры.