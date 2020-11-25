Cуд считает необходимым допросить военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ по делу MH17

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Голландский суд частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ в качестве свидетелей по делу MH17. Соответствующее решение огласил в среду председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

"Суд считает необходимым частично гарантировать данное ходатайство, - отметил он. - Допрос членов 53-й зенитно-ракетной бригады РФ является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК "Бук". Это требование представляется целесообразным".

При этом Стейнхейс обратил внимание, что РФ ранее отказывала в запросах на оказание юридической помощи, однако он не исключил, что ситуация может поменяться, если запрос будет направлен от обвиняемого или его защиты.

В ходе слушаний 3-5 ноября защита обвиняемого Олега Пулатова подала ряд ходатайств на проведение дополнительных расследований. В них требовалось допросить ряд экспертов и свидетелей, которые ставят под сомнение основную версию трагедии, заключающуюся в том, что Boeing был якобы сбит ополченцами Донецкой народной республики из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский. Прокуратура, в свою очередь, заявила о необходимости отклонения всех этих требований за исключением одного - допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, также проходящего обвиняемым по делу.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.