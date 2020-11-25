МВД ФРГ: виновник ЧП у офиса Меркель известен полиции и уже устраивал подобную акцию

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Водитель машины, врезавшейся в среду в ворота Ведомства федерального канцлера в Берлине, известен полиции, в 2014 году он участвовал в подобной акции. Об этом сообщил на брифинге представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

"Я могу подтвердить, что злоумышленник известен по подобному инциденту, происшедшему в 2014 году", - сказал он. В то же время, по словам Альтера, нет информации о том, что он был включен правоохранительными органами в список лиц, представляющих потенциальную опасность для общества.

По информации газеты Bild, в 2014 году та же самая машина с надписями на кузове политического содержания врезалась в ворота ведомства Меркель. Тогда протест был направлен против климатической политики правительства ФРГ.

Автомобиль врезался около 10:00 (12:00 мск) в ворота ограждения офиса Меркель. Они получили незначительные повреждения. Судя по нанесенным на кузов автомобиля надписям, инцидент связан с политической акцией либо противников карантинных мер правительства ФРГ, либо антиглобалистов. Полиция выясняет мотивы водителя, инцидент пока не рассматривается как экстремистская атака.

В среду у Меркель запланирована видеоконференция с участием глав регионов, на которой будут обсуждаться вопросы продления и возможного ужесточения мер по борьбе с распространением коронавируса. В ФРГ со 2 ноября действует карантинный режим. Закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.