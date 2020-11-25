В Москве за взятку задержан начальник отдела таможенного поста в Шереметьево

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста в Шереметьево за получение взятки в 820 тыс. рублей. Об этом сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

"С июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, денежные средства на сумму свыше 820 тыс. рублей за способствование в ускоренном таможенном оформлении грузов", - сказала Марковская.

Деньги передавались сотруднику таможни через привлеченных предпринимателем посредников. Задержанному предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

В отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого они дали показания на сотрудника таможни.