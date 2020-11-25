Прокуратура Польши опровергла наличие записи разговора Качиньских перед крушением Ту-154М

ВАРШАВА, 25 ноября. /ТАСС/. Национальная прокуратура Польши опровергла наличие в материалах дела записи разговора братьев Леха и Ярослава Качиньских перед крушением 10 апреля 2010 года под Смоленском правительственного самолета Ту-154М. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Национальной прокуратуры Ева Бялик.

"В материалах дела, которое проводит Национальная прокуратура, нет ни записи, ни стенограммы такого разговора", - сказала она порталу "Онет".

"Информация о такой записи, хочу отметить, появилась в интервью "Газете выборчей", которое дал Войчех Лончевский. Не будем забывать, что этому человеку предъявлены серьезные обвинения областной прокуратурой Кракова. Речь идет, в частности, о даче ложных показаний и уведомлении правоохранительных органов о преступлении, которого не было", - прокомментировала она.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о правовой помощи по уголовному делу о крушении самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском с просьбой передать фонограмму его телефонного разговора с братом во время полета.