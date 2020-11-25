Суд в Нидерландах разрешил допросить Дубинского по делу о крушении MH17

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Окружной суд Гааги разрешил допросить Сергея Дубинского, являющегося одним из обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, в качестве свидетеля защиты другого обвиняемого, Олега Пулатова. Соответствующее решение озвучил в среду председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

"Показания Дубинского, озвученные в видеоинтервью, которое он дал Bonanza media, воспроизведенном на прошлом заседании, убедили суд в его готовности и желании сотрудничать со следствием. Поэтому его допрос будет одобрен", - констатировал Стейнхейс. Судья также одобрил приобщение к делу его интервью, но указал на необходимость наличия профессионального перевода на голландский.

"Что касается [Александра] Семенова (предполагаемого участника транспортировки ЗРК "Бук" - прим. ТАСС), тут все иначе. Прокуратура подчеркивает, что хотела заслушать его ранее, но ей не удалось добиться этого. Запрос, адресованный украинским властям, не позволил установить его местонахождение. Поэтому мы придерживаемся мнения, что Семенова невозможно допросить, и это ходатайство должно быть отклонено", - добавил судья.

Сергей Дубинский дал интервью платформе Bonanza Media, в котором обвиняемый по делу говорит, что не имеет никакого отношения к крушению и что готов дать показания на полиграфе и ответить на все вопросы следствия, касающиеся крушения рейса MH17. При этом он выдвигает два условия: что интервью будет проходить на территории России и что вопросы ему будут предоставлены заранее, чтобы убедиться, что они имеют отношение исключительно к трагедии. Видеозапись его беседы с журналистом была продемонстрирована на слушаниях в ноябре.

В ходе слушаний 3-5 ноября защита обвиняемого Олега Пулатова подала ряд ходатайств на проведение дополнительных расследований. В них требовалось допросить ряд экспертов и свидетелей, которые ставят под сомнение основную версию трагедии, заключающуюся в том, что Boeing был якобы сбит ополченцами Донецкой народной республики из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский. Прокуратура, в свою очередь, заявила о необходимости отклонения всех этих требований за исключением одного - допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, также проходящего обвиняемым по делу.

Крушение и суд

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.