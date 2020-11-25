В Тамбовской области возбудили дело о проживании граждан в аварийных домах

ТАМБОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту проживания граждан в аварийных и разрушающихся домах в центре Тамбова, которым более 100 лет. Об этом журналистам в среду сообщили в следственном управлении СК РФ по Тамбовской области.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В настоящее время следователи запрашивают и изучают необходимую документацию, ведут допросы ответственных должностных лиц", - сообщили в СК.

По данным следствия, основанием для возбуждения дела явилась прозвучавшая в эфире федерального телеканала информация о том, что жильцы корпусов дома № 49 по улице Максима Горького в Тамбове, который в 2016 году был признан аварийным, проживают в условиях, создающих опасность их жизни и здоровью. На стенах двухэтажного четырехподъездного дома обнаружили огромные трещины, в квартирах влажность и плесень, зимой в квартирах холодно, при этом дом до сих пор не расселен. В подобных условиях находятся жильцы другого дома - по улице Ленинградской, 10, у которого до настоящего времени даже нет статуса аварийного.