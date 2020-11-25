В Самаре задержали подозреваемого в серии поджогов автомобилей

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала обвиняемого в поджогах автомобилей в Самаре, который попытался скрыться и распылил в лицо правоохранителям слезоточивый газ, сообщили в пресс-службе МВД по Самарской области.

В сентябре в полицию поступило несколько заявлений о возгорании автомобилей в Железнодорожном районе Самары, в ноябре инцидент повторился в Ленинском районе. Полиция возбудила уголовные дела по факту умышленного уничтожения имущества. Сотрудники пришли к выводу, что преступления мог совершить один человек. Материальный ущерб от преступлений оценивается на сумму более 6 млн рублей.

"При задержании злоумышленник оказал сопротивление - пытаясь скрыться от сотрудников ОВД, он брызнул им в лицо слезоточивым газом из баллончика и скрылся. Двое оперативников получили химические ожоги глаз. Несмотря на полученные увечья, сотрудники угрозыска после непродолжительной погони настигли и задержали злоумышленника во дворе одного из многоэтажных домов. Содействие им оказал экипаж патрульно-постовой службы полиции, находившийся поблизости", - говорится в сообщении старшего референта отделения информации регионального главка Валентины Зубакиной.

В квартире мужчины нашли зажигалки, канистру и другие емкости с жидкостью, которые направили на исследование. Сейчас подозреваемый дает признательные показания, при этом цели своих действий не поясняет. Ему могут грозить принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Полиция проверяет жителя Самары на причастность к аналогичным преступлениям, его арестовали. Полиция направила в региональное следственное управление СК РФ материал проверки по факту применения насилия в отношении сотрудников во время исполнения своих должностных обязанностей.