{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Голландский суд предлагает Пулатову лично предстать перед судьями для допроса по делу MH17

Ранее защита предложила суду представить свои вопросы в письменной форме, чтобы зачитать их Пулатову, который даст на них ответы
Следователи из Нидерландов во время осмотра обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, ноябрь 2014 года Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Следователи из Нидерландов во время осмотра обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, ноябрь 2014 года
© Михаил Почуев/ТАСС

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Окружной суд Гааги считает важным допросить Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу MH17, и предлагает ему лично предстать перед судьями. Об этом заявил в среду на слушаниях председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

Ранее защита предложила суду представить свои вопросы в письменной форме, чтобы зачитать их Пулатову, который даст на них ответы. После этого, по словам адвокатов, запись ответов могла быть передана суду.

"У суда много вопросов к Пулатову, - отметил Стейнхейс. - Суд считает важным допросить обвиняемого. С учетом этого мы приглашаем [его] предстать перед судьями в присутствии защиты и представителей прокуратуры. Это нормальная судебная процедура. Суд не будет направлять вопросы в письменной форме".

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Суд в Петербурге арестовал мужчину, захватившего в квартире шестерых детей
Он взят под стражу до 23 января
Читать полностью