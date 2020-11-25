Голландский суд предлагает Пулатову лично предстать перед судьями для допроса по делу MH17

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Окружной суд Гааги считает важным допросить Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу MH17, и предлагает ему лично предстать перед судьями. Об этом заявил в среду на слушаниях председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

Ранее защита предложила суду представить свои вопросы в письменной форме, чтобы зачитать их Пулатову, который даст на них ответы. После этого, по словам адвокатов, запись ответов могла быть передана суду.

"У суда много вопросов к Пулатову, - отметил Стейнхейс. - Суд считает важным допросить обвиняемого. С учетом этого мы приглашаем [его] предстать перед судьями в присутствии защиты и представителей прокуратуры. Это нормальная судебная процедура. Суд не будет направлять вопросы в письменной форме".