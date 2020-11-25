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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Слушания по делу MH17 возобновятся 1 февраля 2021 года

Ранее в ходе слушаний большая часть требований защиты была отклонена, однако некоторые из них были удовлетворены
Следователи из Нидерландов во время осмотра обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, ноябрь 2014 года Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Следователи из Нидерландов во время осмотра обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, ноябрь 2014 года
© Михаил Почуев/ТАСС

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года. Об этом сообщил в среду на слушаниях председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

"Рассмотрение дела [обвиняемого Олега] Пулатова приостановлено до 1 февраля 2021 года", - сказал он.

Перед этим Стейнхейс огласил решения суда по ходатайствам защиты Пулатова о проведении дополнительных расследований, поданным 3-5 ноября. В них требовалось провести ряд экспертиз и допросить ряд специалистов и свидетелей, которые могут опровергнуть основную версию трагедии, заключающуюся в том, что самолет Boeing был якобы сбит ополченцами Донецкой народной республики из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский. Прокуратура, в свою очередь, заявила о необходимости отклонения всех этих требований за исключением одного - допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, также проходящего обвиняемым по делу.

Большая часть требований защиты была отклонена, однако некоторые из них были удовлетворены.

"Адвокаты подали очень много ходатайств о проведении дополнительных расследований, - обратил внимание судья. - Многие ходатайства повторялись, многие были преподнесены под новыми заголовками или по новым основаниям. Суд рассмотрел все эти требования. Не исключено, что какие-то ходатайства были упущены из внимания. В таком случае суд считает необходимым отказать в их удовлетворении, поскольку они недостаточно обоснованы, не имеют отношения к делу или излишни".

Рассмотрение дел трех других обвиняемых было приостановлено до 1 февраля 2021 года в ходе слушаний 13 ноября с учетом того, что процесс над ними проходит заочно, и никто не представляет их интересы в суде.

Крушение и суд

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.

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УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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