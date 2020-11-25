Слушания по делу MH17 возобновятся 1 февраля 2021 года

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года. Об этом сообщил в среду на слушаниях председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

"Рассмотрение дела [обвиняемого Олега] Пулатова приостановлено до 1 февраля 2021 года", - сказал он.

Перед этим Стейнхейс огласил решения суда по ходатайствам защиты Пулатова о проведении дополнительных расследований, поданным 3-5 ноября. В них требовалось провести ряд экспертиз и допросить ряд специалистов и свидетелей, которые могут опровергнуть основную версию трагедии, заключающуюся в том, что самолет Boeing был якобы сбит ополченцами Донецкой народной республики из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский. Прокуратура, в свою очередь, заявила о необходимости отклонения всех этих требований за исключением одного - допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, также проходящего обвиняемым по делу.

Большая часть требований защиты была отклонена, однако некоторые из них были удовлетворены.

"Адвокаты подали очень много ходатайств о проведении дополнительных расследований, - обратил внимание судья. - Многие ходатайства повторялись, многие были преподнесены под новыми заголовками или по новым основаниям. Суд рассмотрел все эти требования. Не исключено, что какие-то ходатайства были упущены из внимания. В таком случае суд считает необходимым отказать в их удовлетворении, поскольку они недостаточно обоснованы, не имеют отношения к делу или излишни".

Рассмотрение дел трех других обвиняемых было приостановлено до 1 февраля 2021 года в ходе слушаний 13 ноября с учетом того, что процесс над ними проходит заочно, и никто не представляет их интересы в суде.

Крушение и суд

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.