Защита Белых отозвала ходатайство о смягчении ему наказания

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Защита осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, просившего о замене оставшегося у него тюремного срока более мягким видом наказания, отозвала ходатайство. Как уточнил ТАСС его адвокат, Белых может подать аналогичное ходатайство позже.

"Завтра в Скопинском районном суде назначено судебное заседание по ходатайству о замене неотбытой части наказания для Белых Никиты Юрьевича на принудительные работы. Мы отозвали свое ходатайство до начала разбирательства по существу, попросили его не рассматривать, поэтому в соответствии с законодательством производство подлежит прекращению", - рассказал адвокат.

По его словам, "есть юридические вопросы, над которыми мы хотим еще подумать, поэтому отозвали, поскольку отзыв не лишает права подать аналогичное ходатайство позднее". Ранее защита экс-губернатора попросила Скопинский районный суд Рязанской области рассмотреть соответствующее ходатайство, оно назначено к рассмотрению на 26 ноября.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки". Белых вину не признал. В настоящее время бывший губернатор отбывает наказание в колонии в Рязанской области.