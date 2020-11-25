В Тамбове произошла авария на трубопроводе, который снабжает водой около 100 тыс. жителей

ТАМБОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Авария на магистральном трубопроводе, который обеспечивает водой около 100 тыс. жителей, произошла в Тамбове. В настоящий момент коммунальщики устраняют повреждение, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города Тамбова.

"Обнаружено повреждение водовода диаметром 600 мм в районе улицы Советская, 212. Специалисты АО "Тамбовские коммунальные системы" (ТКС) оперативно приступили к ликвидации прорыва", - сообщили в администрации.

По данным "ТКС", для устранения аварии коммунальщики могут начать снижать давление горячего и холодного водоснабжения в северной части города, где располагаются крупнейшие жилые микрорайоны многоэтажной застройки - Московский, Уютный, Телецентр, Олимпийский и другие. Таким образом, перебои с водой могут коснуться около 100 тыс. жителей.

"Полное устранение аварии планируется к утру 26 ноября", - сообщили в компании.