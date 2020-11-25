Суд одобрил назначение представителя концерна "Алмаз-Антей" экспертом в рамках дела MH17

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Окружной суд Гааги подтвердил возможность привлечь представителя российской компании "Алмаз-Антей" в качестве эксперта со стороны защиты для проверки утверждений следствия о крушении Boeing на Украине в июле 2014 после поражения ракетой ЗРК "Бук". Об этом заявил в среду на слушаниях председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

"Суд ранее уже принял промежуточное решение, в котором попросил прокуратуру назначить представителя "Алмаз-Антей" экспертом и допросить его о том, насколько вероятно, что характер повреждений на обломках указывает именно на поражение ракетой "Бук". Поэтому суд больше не будет назначать других новых экспертов", - сказал он.

В то же время Стейнхейс отклонил ходатайство защиты о назначении еще одного эксперта по фамилии Бидеман для осмотра реконструкции останков самолета и составления соответствующего отчета. Судья пояснил, что не располагает информацией, подтверждающей его компетентность в этой области. Он, однако, допустил, что "если защита не имеет возможности найти другого эксперта, и если адвокаты настаивают на его компетентности", то они могут взять его с собой для изучения обломков самолета и передать его выводы судебному следователю, который затем допросит его.