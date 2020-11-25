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Дело в отношении Сергея Фургала

Суд продлил до 9 марта срок ареста экс-губернатора Фургала

Он обвиняется в организации убийств предпринимателей
Сергей Фургал Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Сергей Фургал
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян.

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"Районный суд удовлетворил только что ходатайство следствия и продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 марта", - сказал защитник. Он добавил, что решение суда будет обжаловано в установленные законом сроки.

Заседание проходило в закрытом режиме без родственников Фургала по просьбе следователя и прокурора. Экс-губернатор и его адвокаты настаивали на рассмотрении ходатайства следствия в открытом режиме. В ходе заседания защитники в качестве альтернативной меры пресечения попросили отпустить обвиняемого из СИЗО под домашний арест. Срок предварительного следствия установлен до 8 мая.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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