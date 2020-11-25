Суд продлил до 9 марта срок ареста экс-губернатора Фургала

"Районный суд удовлетворил только что ходатайство следствия и продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 марта", - сказал защитник. Он добавил, что решение суда будет обжаловано в установленные законом сроки.

Заседание проходило в закрытом режиме без родственников Фургала по просьбе следователя и прокурора. Экс-губернатор и его адвокаты настаивали на рассмотрении ходатайства следствия в открытом режиме. В ходе заседания защитники в качестве альтернативной меры пресечения попросили отпустить обвиняемого из СИЗО под домашний арест. Срок предварительного следствия установлен до 8 мая.