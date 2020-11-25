В Москве задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу на Воробьевых горах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в стрельбе в городском парке на Воробьевых горах. Об этом ТАСС сообщила помощник начальника Главного управления Росгвардии по Москве по взаимодействию со СМИ Яна Урсу.

"При патрулировании территории на юго-западе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве получили информацию, что в парковой зоне на Воробьевых горах слышны звуки выстрелов. К прибывшим росгвардейцам обратился охранник одного из объектов, расположенных на территории парка. Он сообщил, что двое граждан устроили стрельбу в воздух, предположительно, из пневматического пистолета. На замечание охранника мужчины отреагировали агрессивно и стали угрожать ему физической расправой, направив в его сторону оружие", - сказала она.

По ее словам, в результате оперативных и профессиональных действий сотрудников вневедомственной охраны подозреваемые были задержаны. "Ими оказались 34-летний житель Подмосковья и 42-летний уроженец Красноярского края. У злоумышленников было пневматическое оружие, также от них исходил резкий запах алкоголя. Свой поступок объяснить они не смогли. Для дальнейшего разбирательства правонарушители переданы сотрудникам полиции", - заключила Урсу.