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В Бразилии в результате аварии с автобусом погиб 41 человек

В автобусе в момент ДТП находились 53 человека

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Число жертв столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в бразильском штате Сан-Паулу выросло до 41 человек. Об этом сообщил телеканал Globo.

Ранее говорилось о 37 жертвах и 15 пострадавших. По информации телеканала, еще 11 пассажиров доставлены в местные больницы, большинство пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Уточняется, что авария произошла в районе 06:30 по местному времени (12:30 мск) на трассе между городами Тагуаи и Такауритуба на юге штата. Движение по трассе приостановлено.

Начато расследование причин ДТП. Ранее сообщалось о том, что в автобусе в момент аварии находились 53 человека.

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