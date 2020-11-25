Шестун за 2,5 года получил около 40 выговоров от руководства СИЗО

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений, за время содержания под стражей было объявлено около 40 выговоров. Как сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун, сотрудники ФСИН предупредили экс-чиновника после прений сторон в суде о новом выговоре.

"По словам моего супруга, руководство СИЗО "Матросская Тишина" за 2,5 года объявило ему около 40 выговоров за отстаивание своих прав, - сказала она. - После проведения прений сторон в минувшую пятницу в суде, сотрудники ФСИН объявили ему на следующий день о выговоре за то, что в коридоре СИЗО он шел, не заложив руки за спину".

Она уточнила, что не владеет официальной информацией о проведении проверки по факту совершения супругом преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). "При конвоировании супруга после прений его сажали в автозак, в тот момент у него соскочила с транспорта нога и задела сотрудника ФСИН", - сказала Юлия Шестун.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей. В ходе прений защита просила оправдать бывшего чиновника. Приговор будет оглашен 21 декабря.

Подольский городской суд Московской области 12 марта приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-главы района. После оглашения прокурором обвинительного заключения Шестун отверг свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Он был арестован 14 июня 2018 года, обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Под стражей Шестун содержится 2,5 года.