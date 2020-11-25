Защита обжаловала арест главы полиции Кизлярского района Дагестана Исаева

ТАСС, 25 ноября. Сторона защиты обжаловала арест начальника полиции Кизлярского района Дагестана полковника полиции Гази Исаева, который заключен под стражу по делу о теракте в столичном метро в 2010 году. Об этом ТАСС сообщил адвокат арестованного Эльдар Хастинов.

"Сегодня я подал жалобу в Басманный суд на арест Исаева. Я хочу обратить внимание на то, что мой подзащитный очень больной человек. У него диабет, ежедневно нуждается в приеме лекарств. Администрация СИЗО "Лефортово" не разрешает ему пока их передать", - сказал Хастинов.

Ранее Басманный суд отправил под стражу Исаева до 4 января. Вину он не признает и считает свое уголовное дело местью за служебную деятельность.