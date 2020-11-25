В ФРГ считают, что в деле Навального есть несколько предметов со следами яда

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии считает, что, кроме бутылки из номера Алексея Навального в томской гостинице, есть и другие предметы якобы со следами вещества, вызвавшего предполагаемое отравление блогера. Это следует из ответа правительства ФРГ на парламентский запрос "Альтернативы для Германии", который опубликован во вторник на сайте Бундестага.
Один из вопросов в документе, датированном 19 ноября, сформулирован следующим образом: "Есть ли, по сведениям федерального правительства, в деле Навального, помимо той бутылки, другие предметы со следами "Новичка" (вещества, которым, как утверждается, был отравлен Навальный - прим. ТАСС)?" Ответ федерального правительства: "Да". Никаких подробностей не приводится.
Также в документе говорится, что у кабмина ФРГ нет данных о том, у кого именно была эта бутылка во время перевозки Навального из Омска в Берлин.
В новость внесена правка (21:00 мск) — повторяется с исправлением дня недели в первом абзаце