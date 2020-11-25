В ФРГ считают, что в деле Навального есть несколько предметов со следами яда

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии считает, что, кроме бутылки из номера Алексея Навального в томской гостинице, есть и другие предметы якобы со следами вещества, вызвавшего предполагаемое отравление блогера. Это следует из ответа правительства ФРГ на парламентский запрос "Альтернативы для Германии", который опубликован во вторник на сайте Бундестага.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Один из вопросов в документе, датированном 19 ноября, сформулирован следующим образом: "Есть ли, по сведениям федерального правительства, в деле Навального, помимо той бутылки, другие предметы со следами "Новичка" (вещества, которым, как утверждается, был отравлен Навальный - прим. ТАСС)?" Ответ федерального правительства: "Да". Никаких подробностей не приводится.

Также в документе говорится, что у кабмина ФРГ нет данных о том, у кого именно была эта бутылка во время перевозки Навального из Омска в Берлин.

В новость внесена правка (21:00 мск) — повторяется с исправлением дня недели в первом абзаце