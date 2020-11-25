Блогер Кунгуров обжаловал свой заочный арест за призывы к терроризму

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тюменский блогер Алексей Кунгуров обжаловал решение Лефортовского суда заочно арестовать его по обвинению в призывах к террористической деятельности и возбуждении ненависти либо вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступила апелляционная жалоба Кунгурова Алексея Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 и ч. 1 ст. 282 УК РФ, которому ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ", - сказала пресс-секретарь.

Это уже второе уголовное дело в отношении Кунгурова. В 2016 году Тюменский областной суд признал его виновным в оправдании терроризма за один из его постов в "Живом журнале" с критикой военной операции российских войск в Сирии. Блогер был осужден по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы или оправдание теракта") и приговорен к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Процесс проходил в закрытом режиме. После отбытия наказания Кунгуров переехал из России на Украину.