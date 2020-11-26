МВД открыло дело о хранении оружия в отношении украинского экс-депутата Маркова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Одесского горсовета, бывший член Партии регионов Украины Олег Марков, обвиняемый в контрабанде скифского золота, стал также фигурантом дела о хранении оружия в его квартире в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во время проведения следственных действий в квартире Маркова был обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин с тремя патронами правоохранительных органов со свинцовым сердечником. Эксперты установили, что изъятое оружие было изготовлено на заводе, и боеприпасы к нему также изготовлены на Тульском оружейном заводе и пригодны для стрельбы, - рассказал собеседник агентства. - Следствием по данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение Маркову в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов")".

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей.

Задержан с поличным

Источник рассказал, что правоохранители задержали с поличным Маркова при получении €2 млн за скифские украшения, составляющие историческую ценность.

"Марков был задержан правоохранительными органами с поличным 17 ноября в филиале одного из столичных банков при получении муляжа €2 млн после сбыта украшений, которые относятся к скифскому золоту и имеют особое значение для истории", - сказал собеседник агентства.

В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что у Маркова за вознаграждение в €2 млн возник умысел на сбыт золотого ожерелья и тесьмы с подвесками в виде цветов и амфор, составляющих культурную ценность и являющихся предметами археологии, датированными 330-300 гг. до н. э. и найденными в скифских курганах Северного Причерноморья (Николаевская, Запорожская и Одесская области Украины), стоимостью не менее 3 млн рублей. "Однако эти ожерелье и тесьма являются ни сколько дорогими в денежном эквиваленте, сколько составляют историческую ценность, - отметил в свою очередь источник ТАСС в археологических кругах. - Все эти курганы периодически разворовываются черными копателями, археологические экспедиции там почти не проводятся. Раньше при украинской власти такие находки часто сбывались в Керчи".

Оперативное сопровождение в рамках следствия проводилось сотрудниками службы по ЦАО УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействию коррупции линейного отдела (ОЭБ и ПК ЛО) МВД России по станции Москва-Белорусская. Согласно материалам дела, в ходе проведения "оперативного эксперимента" экс-депутат Марков сдал скифские украшения для проведения спектрального анализа и определения подлинности в Институт археологии РАН в Москве. Перевозка ожерелья и тесьмы на территорию РФ была осуществлена пока неизвестными следствию лицами. Следствие по делу продолжается.

Суть обвинений

Ранее Маркову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 226.1 ("Незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере") и по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов"). Свою вину он не признает. Его адвокат Сергей Булаев ранее подчеркнул ТАСС, что экспертиза изъятых у Маркова изделий еще не проводилась, поэтому сказать точно, какого именно исторического периода украшения у него обнаружили, пока не представляется возможным. Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего депутата Одесского горсовета на два месяца по подозрению в контрабанде изделий из золота, представляющих историческую ценность.

Олег Марков был депутатом горсовета Одессы VI созыва от Партии регионов. Он - брат основателя украинской политической партии "Родина" Игоря Маркова. В декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск как "лицо, которое скрывается от суда". Политика заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство с нанесением телесных повреждений"). Речь идет об избиении участников митинга в Одессе 2 сентября 2007 года. Позже Игорь Марков был задержан в Италии и выдан Украине. После этого Олег Марков покинул Украину.