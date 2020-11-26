В Иркутской области загорелась пилорама

ТАСС, 26 ноября. Пожар начался в здании пилорамы в селе Кривошапкино в Иркутской области на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в Киреевском районе в 1 км от села Кривошапкино. "На момент прибытия первых подразделений наблюдается горение строения пилорамы по всей площади. Район безводный. В 01:15 (мск) объявлена локализация на площади 1 тыс. кв. м. В 02:30 (мск) ликвидация открытого горения", - сказали в МЧС.

В МЧС добавили, что погибших, травмированных нет. На тушение пожара привлекались 14 человек и четыре единицы техники.