В агротехнологическом университете Якутии возбудили дело о мошенничестве

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено по результатам проверки прокуратурой вуза в Якутии, ректор Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) задержан. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура совместно с МВД и Управлением ФСБ по Республике Саха (Якутия) проверила соблюдение бюджетного законодательства.

"Следственным подразделением МВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Следственным комитетом республики в отношении ректора, являющегося депутатом, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление служебными полномочиями")", - говорится в сообщении.

Дела соединены в одно производство. Сообщается, что ректор университета задержан. "Установлено, что федеральным государственным учреждением высшего образования "Арктический государственный агротехнологический университет" в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получено более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. С 2020 года данный проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы "Образование", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что "фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели".

АГАТУ - базовый вуз Минсельхоза РФ по подготовке специалистов для Севера. Свыше 4,4 тыс. студентов обучаются на факультетах: ветеринарном, агротехнологическом, инженерном, экономическом, лесного комплекса и землеустройства, также в колледже технологий и управления. Ректором АГАТУ является Иван Слепцов.