Власти переместили более 140 тыс. человек на юге Индии из-за циклона "Нивар"

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти штата Тамилнад на юге Индии переместили за последние двое суток порядка 145 тыс. человек из-за циклона "Нивар", который в ночь на четверг ударил по юго-восточному побережью Индии. Об этом сообщил в четверг журналистам глава регионального министерства по борьбе со стихийными бедствиями Р. Б. Удхайкумар.

"Более 145 тыс. были переведены в 1,5 тыс. пунктов временного размещения, организованных по всему штату в качестве меры предосторожности. Больше всего эвакуировано из прибрежных округов Куддалор и Нагапаттинам", - сказал министр в эфире местных телеканалов.

По данным властей штата, циклон подошел ночью к берегу со стороны Бенгальского залива и теперь движется по Тамилнаду, принеся с собой сильный дождь и ветер. Власти призывают жителей штата не покидать дома без крайней необходимости, закрыт аэропорт в столице Тамилнада Ченнаи.

Как сообщает региональный метеорологический центр в Ченнаи, подойдя к побережью циклон начал терять силу. Скорость ветра, которая составляла до 36 м/с с порывами до более 40 м/с, снизилась к утру до 28 м/с. Однако циклон еще остается опасным, предупреждают власти.