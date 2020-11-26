Спасатели ищут трех охотников, пропавших в Мурманской области

ТАСС, 26 ноября. Спасатели вторые сутки ищут трех жителей города Полярный Мурманской области, которые отправилась на охоту и не вернулись. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"22 ноября три жителя города Полярный Мурманской области отправились на охоту в район Верхнетуломского водохранилища Кольского района, 204 км автодороги Колла - Лотта. <...> Поиск результатов не дал. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Спасатели начали поиски 25 ноября, уточнило ведомство.