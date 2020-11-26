Дело об исчезновении в Якутии в 2013 году двух детей передадут в центральный аппарат СК

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело об исчезновении двух детей в 2013 году в Якутии поручили передать в центральный аппарат СК. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Заявительница из Республики Саха (Якутия) пожаловалась председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину "на волокиту со стороны следствия" при расследовании уголовного дела об исчезновении в 2013 году ее внучки 2009 года рождения и ее подруги-сверстницы. До сих пор о местонахождении пропавших девочек ничего не известно. Отмечается, что в рамках уголовного дела, возбужденного по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц", "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), отрабатывались различные версии, при этом предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось.

"Александр Бастрыкин подчеркнул, что уголовные дела о преступлениях, совершенных в отношении детей, требуют особого внимания и принципиального подхода. Необходимо принимать оперативные меры к расследованию такой категории преступлений, не допуская затягивания сроков следствия и их необоснованного приостановления. Он поручил принять уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России. Кроме того, в Республику Саха (Якутия) будут направлены криминалисты ГУК (Криминалистического центра) СК России", - говорится в сообщении.