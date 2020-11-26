В ЕАО возбудили уголовное дело против матери девочки, которую избил отец

ТАСС, 26 ноября. Следователи в Еврейской автономной области (ЕАО) возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении матери годовалой девочки, которую избил отец. Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги. Об этом в четверг сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Женщина <...> более недели не принимала меры по оказанию медицинской помощи своей малолетней дочери, которой были причинены телесные повреждения в виде перелома левой голени и многочисленных ушибов, что, согласно заключению эксперта, влечет тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

В начале ноября следователи задержали и доставили в полицию 38-летнего жителя Биробиджана за избиение дочери 2019 года рождения. Установлено, что травмы были нанесены во время скандала с ее матерью. После инцидента в отношении мужчины также было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.