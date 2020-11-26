В Петербурге машина сбила женщину с двумя детьми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил в четверг утром женщину с коляской и двумя детьми на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, в результате ДТП дети госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По предварительным данным, на улице Шпалерной автомобиль Volkswagen сбил женщину с коляской, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Дети госпитализированы в состоянии средней тяжести, мать поехала с ними в больницу", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в коляске находился ребенок в возрасте шести месяцев, рядом с женщиной шел еще один ребенок в возрасте трех лет.

На месте сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента.