Суд во Владимире арестовал мужчину, обвиняемого в подготовке взрывов в Москве

ВЛАДИМИР, 26 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира арестовал на два месяца сторонника международной террористической организации, обвиняемого в подготовке взрывов автомобилей и мест массового пребывания людей в Москве и задержанного на территории Собинского района Владимирской области. Об этом в четверг сообщается на сайте суда.

25 ноября ЦОС ФСБ сообщил о пресечении деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), члены которой планировали террористические акты в Московском регионе. Один из членов запрещенной в России террористической организации был задержан во Владимирской области.

"Постановлением Октябрьского районного суда города Владимира ходатайство следователя удовлетворено. В отношении обвиняемого Х. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 23 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Подготовка к террористическому акту").

По данным следствия, не позднее 24 ноября на территории Собинского района Владимирской области мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, содержащее в составе заряд смесевого взрывчатого вещества, самодельное средство инициирования электрического действия и готовые поражающие элементы в целях совершения на территории Российской Федерации террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей на территории Москвы.

Кроме того, по версии следствия, 3 ноября 2020 года мужчина через WhatsApp вовлекал человека в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом.