Полицейские задержали мужчину за ложное сообщение об угрозах взрыва в Зеленограде

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, который сообщил об угрозах взрывов в Зеленограде после того, как ему в течение трех дней не оказывалась медицинская помощь. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 24 ноября в службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что в течение трех дней ему не оказывают медицинскую помощь, и что нужно предупредить федеральные службы о том, что в Зеленограде будут взрывы. Злоумышленник был задержан, им оказался 40-летний неработающий мужчина", - сказал он.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС сообщили, что с начала этого года выявлены свыше 460 человек, оставивших ложные сообщения об угрозах взрыва. Отмечалось, что это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.