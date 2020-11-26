Советник бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина получил условный срок за крупную взятку

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка, являвшийся также советником находящегося под арестом бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, приговорен к 6,5 года колонии условно за получение взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы, который вынес решение по делу Сливки.

"Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы от 25 ноября Сливка Я. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Сливке наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на пять лет", - сказали в суде.

Нахлупин и экс-глава Минтранса Крыма Валентин Дукорский были арестованы по делу о получении взятки в размере 5 млн рублей. Также суд арестовал бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку. Им было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Кроме того, обвинение в даче взятки по ст. 291 УК РФ предъявлено предпринимательнице Елене Чернышевой. Как ранее сообщал ТАСС источник в следственных органах, именно она заявила о противоправных действиях чиновников Крыма. Сливка заключил сделку со следствием и дал показания на фигурантов дела.

Нахлупин был заместителем председателя Совета министров Крыма с января 2016 года, с 2010 года он возглавлял комитет парламента республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма.