СК возбудил уголовное дело из-за столкновения вертолета со световой опорой в Волгограде

ТАСС, 26 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом с вертолетом Ми-8, задевшим световую опору при рулежке в аэропорту Волгограда. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.