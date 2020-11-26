СК возбудил уголовное дело из-за столкновения вертолета со световой опорой в Волгограде

ТАСС, 26 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом с вертолетом Ми-8, задевшим световую опору при рулежке в аэропорту Волгограда. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - сообщила Марковская.
Инцидент произошел в среду днем: вертолет, на борту которого находились пилот и два пассажира, во время парковки в аэропорту Волгограда зацепил мачту электроосвещения.