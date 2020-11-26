{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный ранил ножом мужчину на станции метро "Текстильщики" в Москве

Полиция ведет поиск нападавшего

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Неизвестный ранил ножом мужчину на станции метро "Текстильщики" в Москве и скрылся, ведется его поиск. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"26 ноября около 06:30 мск в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с непроникающим ножевым ранением. Со слов заявителя, неизвестный нанес пострадавшему ранение в вестибюле станции метро "Текстильщики". Полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленника", - сказал собеседник агентства.

По данному факту начата проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Теги
Россия
Кассационный суд отменил оправдательный приговор экс-главе саратовского МЧС
Игоря Качева обвиняют в превышении полномочий при заключении госконтрактов
Читать полностью