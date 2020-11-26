Главу российской ячейки "Аум синрикё" приговорили к 15 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Руководитель российского подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации "Аум синрикё" Михаил Устьянцев приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима ", - говорится в сообщении.

Ранее гособвинитель просил суд назначить Устьянцеву наказание в виде 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В мае суд приступил к рассмотрению дела в отношении Устьянцева, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание террористического сообщества в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма", "Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью").

По версии следствия, Устьянцев в 2010 году в Москве вступил в преступный сговор с лицами, находящимися в федеральном розыске, и неустановленными лицами, создал и возглавил структурное подразделение террористической организации "Аум синрикё". Подсудимый организовывал распространение среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, побуждающей рядовых адептов преподносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям организации.

Устьянцева задержали 1 мая 2018 года при организации им очередного собрания. Соучастники обвиняемого были объявлены в розыск.