Суд начал заново слушания дела пилота Superjet, сгоревшего при посадке в Шереметьево

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Химкинский городской суд Московской области начал слушание дела пилота Superjet Дениса Евдокимова с начальной стадии в новом составе суда.

"Из-за длительной болезни судьи, рассматривающего это дело с мая 2020 года, произошла смена состава суда, которая предполагает рассмотрение дела заново с начальной стадии. В первую очередь, мы снова заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору по причине неполного и необъективного предварительного расследования, материалы которого исключают возможность вынесения обоснованного и законного приговора. Основной аспект, который мы хотим раскрыть перед судом касается конструктивных недостатков основных опор шасси и несоответствие их нормам летной годности", - сообщила ТАСС адвокат пилота Наталья Митусова. Защита в суде заявила о конструктивных недостатках опор шасси, основываясь, в том числе, на отчете МАК по авиапроисшествию в Якутии в 2018 году.

Как рассказала адвокат, на протяжении всего периода предварительного расследования защита не смогла добиться от следствия исследования основных опор шасси на соответствие нормам летной годности. Шасси, впрочем, как и сам самолет, его составляющие и комплектующие не были признаны вещественными доказательствами по делу и никаких экспертиз по ним не проводилось.

"При этом мы неоднократно ссылалась, что инцидент с разрушением шасси и повреждением топливных баков на самолете Sukhoi Superjet RRJ-95 не единственный. 29 сентября 2020 года МАК закончил расследование авиационного происшествия в Якутске и опубликовал окончательный отчет, в котором содержатся сведения, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым в настоящем уголовном деле событиям, так как механизм образования непредусмотренных сертификацией повреждений в обоих случаях идентичен, что указывает на наличие системных недочетов в конструкции типа воздушного судна, которые и стали причиной катастрофы и гибели людей в Шереметьево", - сказала Митусова.

Из отчета следует, что 10 октября 2018 в Якутске при посадке самолет по причине погодных условий не смог вовремя затормозить, выкатился на территорию аэродрома, где велись ремонтные работы, и наткнулся на бетонное препятствие высотой 40 см. От удара у самолета отделились основные опоры шасси, повредив топливные баки в районе заднего лонжерона, где крепится цилиндр выпуска-уборки шасси, в результате чего на топливных баках образовались трещины, из которых стало интенсивно течь топливо, которое продолжало вытекать даже спустя 2 часа с момента инцидента. Температура воздуха была значительно ниже нуля, а ВПП покрыта льдом, в связи с чем не возникло пожара при трении фюзеляжа о ее поверхность. Специалисты МАК пришли к выводу, что опасность пожара существовала, но он не возник из-за отсутствия источника зажигания.

"По требованиям норм летной годности основные опоры шасси самолета в случае удара о препятствие или о полосу должны "отлетать", не повреждая топливный бак, о чем также указано в отчете", - пояснила защитник.

По словам Митусовой, в обоих авиапроисшествиях гидроцилиндр вырвал часть топливного бака.

"На всех типах самолетов для крепления стоек шасси применяются слабые звенья, на самолете Superjet они тоже были использованы, за исключением места крепления гидроцилиндра выпуска-уборки шасси, что отражено в отчете. При этом данный гидроцилиндр так основательно прикреплен, что в обоих рассматриваемых происшествиях (Якутск, Шереметьево) вырвал часть топливного бака", - пояснила защитник.

Версия следствия

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Пилоту Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб. Следствие считает, что "причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей".

В пресс-службе Следственного комитета ранее сообщали, что Евдокимов имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". Следствие проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево и уверено, что в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на происходившее. Кроме того, следователи и эксперты изучили данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на действия пилота.

Версия защиты и пилота

Как рассказала защита Евдокимова, на высоте примерно 2 700 метров в самолет попала молния, после чего из-за перезапуска блоков концентраторов данных он перешел в режим прямого ручного управления, из-за перезапуска часть систем самолета так и не восстановилась, часть продолжала выдавать ложные отказы, экипаж принял решение возвращаться в аэродром вылета, вырабатывать топливо в воздухе было небезопасно, поэтому садились с превышением посадочной массы, при посадке боковая ручка управления плохо слушалась пилота, имело место запаздывание на 1 секунду, что привело к "козлению" самолета. После второго отделения стойки шасси должны были срезаться через слабые звенья штифтов и отделиться от самолета, но этого не произошло, они вырвали через лонжерон стенку топливного бака, произошла утечка топлива, которая и привела к возгоранию самолета, считает защита.

В результате жесткой посадки самолета погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета.