{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Девять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Анапе

Пострадавшие доставлены в больницу

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. При столкновении двух автобусов в Анапе пострадали девять человек, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 12:00 минут в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса Isuzu. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города-курорта Анапы", - сообщили в ведомстве.

В краевом главке полиции добавили, что по факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Isuzu.

Теги
РоссияКраснодарский край
В историческом здании завода в Петербурге рухнула крыша
Информация о пострадавших не поступала
Читать полностью