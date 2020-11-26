Девять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Анапе

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. При столкновении двух автобусов в Анапе пострадали девять человек, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 12:00 минут в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступило сообщение о ДТП с участием автобуса ПАЗ и автобуса Isuzu. В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города-курорта Анапы", - сообщили в ведомстве.

В краевом главке полиции добавили, что по факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Isuzu.