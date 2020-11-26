В историческом здании завода в Петербурге рухнула крыша

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Обрушение крыши произошло в здании на одном из старейших заводов Санкт-Петербурга "Красный треугольник", которое является объектом культурного наследия. Начата проверка, сообщили журналистам в прокуратуре города.

"Прокуратура Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обрушения крыши на территории бывшего завода "Красный треугольник", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в надзорном ведомстве, фактическое время обрушения конструкций пока не установлено, однако службы на место инцидента начали вызывать 26 ноября. В ходе проверки ведомство намерено дать оценку соблюдению законов об охране объектов культурного наследия.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, сведения о пострадавших не поступали. Градозащитники в соцсети "ВКонтакте" выложили фото, на котором видно, что в здании обвалилась крыша в четырехэтажном корпусе № 8. Они считают, что инцидент произошел потому, что в здании неизвестные срезали конструкции для сдачи их в пункт приема металлолома.

Завод резинотехнических изделий "Красный треугольник" на набережной Обводного канала был основан в 1860 году и являлся одним из старейших промышленных предприятий Петербурга. В 2000-е годы производство было закрыто, большая часть его многочисленных корпусов находится в заброшенном состоянии. При этом они признаны объектами культурного наследия.

В зданиях завода уже случались ЧП, в частности в феврале этого года и в апреле прошлого года ТАСС сообщал о пожарах на "Красном треугольнике".