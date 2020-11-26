Мосгорсуд признал законным арест сотрудника "Аэрофлота" в Лондоне, обвиняемого в госизмене

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест Дмитрия Федоткина, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд принял решение отклонить жалобу защиты Федоткина, обвиняемого по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), и признать решение о его заключении под стражу законным", - сказали в Мосгорсуде. Там подчеркнули, что не владеют информацией о должности и месте работы обвиняемого. Однако источник ТАСС, знакомый с ситуацией, подтвердил, что речь идет именно о представителе авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне. Кроме этого, в аккаунте Федоткина в "Твиттере" есть информация, позволяющая судить о его принадлежности к представительству "Аэрофлота" в Лондоне. При этом в пресс-службе "Аэрофлота" ТАСС не подтвердили, но и не опровергли принадлежность Федоткина к компании.

Федоткина обвиняют в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.

Лефортовский суд Москвы 11 ноября арестовал Федоткина до 10 января 2021 года. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время обвиняемый переведен из одиночной камеры СИЗО "Лефортово", где он был на карантине, в общую. "Сейчас он сидит в камере с соседями, жалоб на них, а также на условия содержания он не имеет", - отметил собеседник агентства.

Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.